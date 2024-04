I figli d’arte Lennon-McCartney insieme per un singolo | Primrose Hill

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilsegna il ritorno della più famosa firma della storia del pop:. Non parliamo di John e Paul, ma di Sean Onoe di Jamesdei due Beatles, che hanno unito le forze per questo progetto. Un, niente di più al momento, non è in programma infatti, come supplicato dai fan dei Beatles anni fa, la formazione di una band che mettadei quattro ragazzi di Liverpool, anche se soltanto il selfie pubblicato su Instagram da Sean Ono e James ha già fatto scattare la fantasia degli utenti. Il brano che i due hanno compostoè una ballad sulla ricerca del vero amore firmata da entrambi ...