I disabili protestano a Milano E gli assessori scappano al Salone del Mobile

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Di fronte alla protesta di oltre 200 associazioni deicontro i tagli dei fondi per l’assistenza, ieri il centrodestra ha scelto di marcare visita. Piuttosto che confrontarsi con chi reclama il “diritto di esistere”, che era lo slogan dell’iniziativa, e pur di non dare spiegazioni in aula alle opposizioni, i vertici di Regione Lombardia hanno preferito rinviare al pomeriggio la seduta del Consiglio regionale e recarsi in massa aldel. Oltre 200 associazioni in piazza contro i tagli dei fondi destinati ai. Di Marco (M5S) attacca Lucchini: “Cambi mestiere” L’eco della protesta, però, non può non averli raggiunti, visto che in piazza Duca D’Aosta, davanti al Pirellone, sono state più di un migliaio le persone che hanno partecipato alla manifestazione indetta da Ledha e Fand, alla quale hanno ...