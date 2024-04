I consigli del modello che trasforma il suo viso “allenando” la mascella sono virali | ma il medico avverte | “Non fateli | sono pericolosi Ecco i rischi”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Luca Marchesi, giovanemilanese, si è guadagnato la bellezza di 1,5 milioni di follower su TikTok esercitandosi… con la. In una decina di anni, Luca Marchesi ha saputo rinnovarsi totalmente. Prima ha perso 35 kg (a 18 anni l’ago della bilancia segnava 104), poi si è dedicato al rimodellamento del volto con l’aiuto del jawliner, cioè, un apparecchietto che lavora sulla(jaw in inglese) e sulla mandibola, rafforzandone la muscolatura a soli fini estetici, allo scopo di ottenere un vero e proprio face reshaping. Non a caso, lui si presenta su TikTok e su altri suoi profili social come “CEO di Jawline”. Zoom sullaNei numerosi video che pubblica su TikTok, Marchesi si mostra mentre rigira in bocca il jawliner, lo “mastica” stringendolo tra i denti per poi allentare la tensione, seguendo ...

Gaeta – “Improvvisati al potere”. L’annuale edizione del “ Festival dei Giovani ”, al via questa mattina con un convegno in programma presso il teatro di Gaeta , nasce sotto una cattiva stella a causa ... (temporeale.info)

Meloni, in Tunisia vede Saied. Poi va a Bruxelles per il consiglio europeo straordinario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni, in Tunisia vede Saied. Poi va a Bruxelles per il consiglio europeo straordinario ...tg24.sky

La vendetta di Salvini per stroncare la carta Draghi in Europa - Il leader della Lega anticipa i contenuti del suo libro dedicati all’ex premier con retroscena inediti nel giorno in cui si rilancia l’ipotesi di una sua ...laprovinciapavese.gelocal

Greggio in ribasso, timori domanda superano rischi offerta per crisi Medio Oriente - (Reuters) - I prezzi del petrolio scivolano per la terza seduta consecutiva sulle attese di aumento delle scorte Usa, mentre dati economici più deboli della Cina e le prospettive di taglio dei tassi ...it.investing