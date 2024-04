I cinque misteri dolorosi di Andy Africa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si può essere giovani in un paese in guerra? I ragazzi dopo il 1989 sapevano cosa aspettarsi dall’Europa e, almeno in parte, rimasero delusi. In parte no. Dentro questa contraddizione si muove anche Stephen Buoro, ma a tutt’altra latitudine. Siamo in Nigeria eè un giovane che fa il giovane e sogna da giovane in una terra che dà notizia ogni giorno di guerre etniche, rapimenti e persecuzioni religiose. E per fare il giovane ha bisogno di innamorarsi di ciò che vede e di ciò che legge, in poche parole dell’occidente.ama le donne bionde, con buona pace per la ragazza che gli fa il filo e tante altre nigeriane: “Penso che le ragazze nere siano brutte? Certo che no. Significherebbe che la mia mamma è brutta. E questa stronzata non la voglio proprio sentire. Da nessuno”. Ama anche gli eroi dei ...