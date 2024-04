I cinema dei preti | Luoghi di aggregazione perduti e da ritrovare per giovani e non solo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) di Gabriele Masiero PISA Erano nove le saletografiche cattoliche a Pisa, che arrivavano a 14 contando anche quelle delle frazioni periferiche. Più di sessanta quelle distribuite su tutto il territorio della diocesi pisana. Daniela Bernardini e Luigi Puccini nel libro "Idei" (Ets, 15 euro), da poco approdato in libreria, ne raccontano la storia, ma soprattutto l’anima che per decenni hanno contribuito a determinare il costume della società pisana e nazionale. Un volume frutto di uno studio certosino, unico in Italia. "Quelle sale - spiega Puccini in un colloquio con La Nazione - ormai quasi tutte spente hanno rappresentato un pezzo di storia del costume. Eranodi, di intrattenimento, ma anche di pensiero politico. Perché lì, come nelle Case del Popolo, si ...