(Di mercoledì 17 aprile 2024) , identificate centosettatre persone, alcuni già noti alle forze dell’ordinegiornata di ieri, idella Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un capillare controllo del territorio in tutti i ventuno Comuni di competenza, alcuni dei quali a ridosso delle Province di Caserta e Campobasso, con lo scopo di prevenire principalmente i furti presso gli esercizi commerciali ed in abitazione nonché gli incidenti stradali, impiegando 21 pattuglie che hanno identificato complessivamente 173 soggetti, tra i quali alcuni già noti alle Forze dell’Ordine e controllato 133 veicoli. I militari, oltre a pattugliare le aree più isolate e vulnerabili ai furti, hanno eseguito anche svariate perquisizioni personali e veicolari alla ricerca di strumenti di effrazione, armi e sostanze stupefacenti, lungo le arterie principali che attraversano il ...

I Carabinieri ampliano i controlli nella Valle Telesina - Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno effettuato un capillare controllo del territorio in tutti i ventuno Comuni ...irpinianews

CALCIO SCOMMESSE. TRE ANNI DI SQUALIFICA PER PASTINA, LETIZIA, FORTE E BRIGNOLA. NON COMPARE CODA - La procura federale calcistica ha chiuso definitivamente l’indagini sul calcio scommesse. Infatti, è stato notificato l’avviso ai calciatori Pastina, attualmente in forza al team giallorosso del Benev ...tvsette