Highlights Freccia-Vallone 2024 | vince Williams | accelerazione perfetta sul Muro di Huy VIDEO

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilcon glidella. Vittoria a sorpresa di Stephen, che approfitta dell’assenza dei big per ottenere il successo più dolce della sua carriera, maturato grazie a un’(ente) sul gran finale del Mur de Huy. Battuti Vauqelin e Van Gils. Di seguito ecco le immagini salienti. RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Data, orari, quote scommesse, muri, pendenza e dove vedere la Freccia Vallone in diretta tv e streaming - Freccia VALLONE - Secondo appuntamento del “Trittico delle Arenne”, con l’88esima edizione della Freccia Vallone. Mercoledì 17 aprile va in scena la corsa da un ...eurosport

Musetti eliminato agli ottavi all'Atp Monte-Carlo: vince Djokovic 7-5, 6-3. Highlights - Lorenzo Musetti ritrova Novak Djokovic agli ottavi del Masters di Monte-Carlo: l'azzurro aveva già battuto il n°1 del mondo dodici mesi fa sulla terra del Principato. Il match in diretta su Sky Sport ...sport.sky

Freccia del Brabante LIVE! Benoit Cosnefroy esulta davanti a Teuns e Wellens - Segui Corsa in linea Uomini di Freccia del Brabante con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Ciclismo.eurosport