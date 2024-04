Heroes Festival | la tappa finale La data e la città del concerto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Annunciata ladella quarta edizione diLa manifestazione prodotta da Music Innovation Hub al fianco deldello Sviluppo Sostenibile 2024 promosso dall’ASviS e in collaborazione con UN SDG Action Campaign, si concluderà a Roma venerdì 24 maggiopresso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Protagonist? saranno la carismatica e talentuosa BigMama,con il suo rap schietto che porta al centro il tema delle discriminazioni, e la European Union Youth Orchestra (EUYO), eccellenza musicale che dal 1976 rappresenta il connubio fra arte e impegno a livello internazionale, per favorire una riflessione sui valori di uguaglianza e inclusività e sul ruolo della musica come agente di sensibilizzazione e motore di cambiamento. Ilsegnerà anche la ...

ASviS, “Guardiamo al futuro”: al via la nuova campagna per l’ottavo Festival dello Sviluppo Sostenibile - Con il claim #guardiamoalfuturo parte la nuova campagna di comunicazione per promuovere l’ottava edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la grande manifestazione dedicata a promuovere la cul ...primaonline

