Helldivers 2 | la nuova patch elimina i vantaggi alle armi su PlayStation 5

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’ultimadi2 ha corretto un curioso e fastidioso problema che dava uno a certi giocatori. Gli utenti5, infatti, godevano di statistiche dellemigliorate rispetto a quelli PC, mentre ora la parità tra piattaforme è stata ripristinata. Come leggiamo anche su PC Gamer, un bug causava statistiche del danno dellesballate in base all’host delle partite a2. Cambiando piattaforma, i giocatori dell’altra assistevano a un comportamento anomalo, in meglio o in peggio, delle loro. Una situazione che creava dinamiche di gioco ingiuste e confusionarie. Le note dell’ultima, in uno dei loro punti di chiarimento, spiegano che è stato risolto proprio questo inconveniente. Ora sarà ...

Classifica UK, Helldivers 2 e Nintendo Switch Sports ritornano in Top 10 - GFK ha pubblicato nelle scorse ore la classifica dei giochi in edizione fisica più venduti in Regno Unito la scorsa settimana, e sebbene non ci siano state uscite particolarmente rilevanti, ci sono al ...gamingtalker

Helldivers 2: patch del 16 aprile disponibile, scopriamo cosa cambia - Helldivers 2 ha ricevuto oggi una nuova patch su PS5 e PC, ecco le modifiche introdotte dagli sviluppatori di Arrowhead.multiplayer

Classifica Steam: Helldivers 2 non si smuove dalla vetta, Fallout 4 e Fallout 76 tornano in top 10 - La classifica di vendite di Steam di questa settimana vede nuovamente al comando Helldivers 2, mentre la serie Fallout torna in top 10 grazie al successo della serie TV.multiplayer