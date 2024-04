Hamburger | wurstel e panini antichi Ecco perché al Vinitaly si mangia male

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se il buongiorno si vede dal mattino, bisogna decidere da quale parte orientarsi per decidere che giornata sarà... Certo, quando la navetta ci lascia sul vialone che porta a, l'effluvio di salsicce,che ci avvolge all'ingresso non fa bene sperare! Sembra di arrivare a un mega raduno rock o allo stadio Olimpico... non certo di entrare nel tempio del made in Italy a tavola. Però ci proviamo ugualmente a cercare qualche eccellenza tricolore da riportare a casa, visto che siamo qui per trovare chicche da bere, si, ma anche dare. In cerca di cibo alFacciamo un giro per capire quello che si puòre nella cittadella internazionale del vino italiano. Passiamo e ci fermiamo subito di fronte al ristorante del Piemonte dove ogni giorno si alterna ...