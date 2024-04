‘Haller’ Sebastien! L’attaccante simbolo di speranza e forza | dal tumore alla semifinale di Champions

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La serata diLeague ha regalato spunti di grande interesse e soprattutto una serata storica in Germania: il Borussia Dortmund si è qualificato per ladiLeague, a distanza di 11 anni dall’ultima volta. La squadra di Terzic è stata protagonista di una vera e propria impresa contro un avversario forte come l’Atletico Madrid e in svantaggio dopo il risultato dell’andata (2-1 in Spagna). I gialloneri si portano in doppio vantaggio con i gol di Brandt e Ian Maatsen e sembrano in grado di indirizzare la qualificazione. La reazione degli spagnoli non si fa attendere e la ‘contesa’ torna a favore degli uomini di Simeone dopo l’autogol di Hummels e il gol di Correa. Tra il 71? e il 73? il Dortmund trova i gol qualificazione con Fullkrug e Sabtizer. Il Borussia si affaccia...