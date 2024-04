“Ha abbandonato | televoto annullato” Isola dei Famosi | un altro ritiro in pochi giorni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024)dei2024, secondoin. Ancora brutte notizie dall’Honduras ma si sa, è un reality show dove può succedere davvero di tutto e le situazioni possono cambiare da un momento all’. E in questa edizione, la prima di Vladimir Luxuria, di imprevisti ce ne sono già stati diversi nonostante sia partita da un paio di settimane. Ha già lasciato l’Francesca Bergesio e due naufraghi sono fuori gioco causa Covid. Se Greta è infatti rientrata nella puntata di lunedì, Aras ed Edoardo attendono ancora il tampone negativo in hotel. E poi gli infortuni: l’ultimo quello di Marina Suma, di cui abbiamo dato aggiornamenti nell’articolo che trovate qui sotto. E ora la notizia di un, che non è una voce ...