(Di mercoledì 17 aprile 2024) 9.00 Durante un colloquio telefonico con il ministro degli Esteriiano, Amirabdolahian, il segretario generale delle Nazioni Unite,, ha chiesto all'una "" de-e di porre l'attenzione sul portare la pace in Medio Oriente", ha detto Dujarric, il portavoce di. Il capo della diplomaziaiana ha sottolineato che l'attacco a Israele è stato condotto in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e come risposta "legittima" al bombardamento israeliano del consolatoiano a Damasco.