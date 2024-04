Guerra | ultime notizie Netanyahu a Gb e Germania | abbiamo diritto all’autodifesa Ucraina | «Colpita in Russia la fabbrica dei bombardieri Tupolev»

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di Israele. La minaccia arriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli Stati Uniti, intanto, hanno imposto nuove sanzioni all’Iran. Anche l’Unione Europea sta valutando sanzioni nei confronti dell’Iran “per il sostegno di droni alla, includendo anche i missili e la possibilità che sia applicato anche ai proxy iraniani nella regione”, come ha detto l’alto rappresentante Josep Borrell. Intanto è stata fissata per giovedì la votazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla richiesta dell’Autorità Nazionale Palestinese di far parte a pieno titolo delle Nazioni Unite