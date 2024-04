Guerra | ultime notizie Iran minaccia Israele Giovedì Onu voterà piena ammissione Palestina Bbc | morti 50mila soldati russi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Teheran è pronta a usare ’un’arma mai impiegata prima’ per rispondere ad un attacco di. Laarriva dal portavoce della Commissione per la sicurezza del regime degli ayatollah. Gli Stati Uniti, intanto, hanno imposto nuove sanzioni all’. Anche l’Unione Europea sta valutando sanzioni nei confronti dell’“per il sostegno di droni allaa, includendo anche i missili e la possibilità che sia applicato anche ai proxyiani nella regione”, come ha detto l’alto rappresentante Josep Borrell. Intanto è stata fissata perla votazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla richiesta dell’Autorità Nazionale Palestinese di far parte a pieno titolo delle Nazioni Unite

Ucraina, esplosioni e incendi in un aeroporto militare russo in Crimea. Bombe sulla regione di Sumy - CRIMEA BOMBED Powerful explosions occurred in the vicinity of a military airport in Dzhankoy, Crimea, followed by a massive fire with detonations, according to Russian media. Satellite imagery ...ilgazzettino

La Guerra infinita tra Armenia e Azerbaigian insegna qualcosa - Il tragico esempio del Nagorno-Karabakh per chi discute di conflitto in Ucraina: un conflitto congelato è – o almeno rischia di essere, alla prova dei fatti – ...huffingtonpost

Guerra in Ucraina, Zelensky: "Cina può contribuire alla pace" - E proprio su Pechino, il presidente ucraino ha voluto aggiungere un commento che non può essere trascurato: “La Cina può davvero contribuire al ripristino della pace giusta in Ucraina e alla stabilità ...notizie