Guerra Israele-Palestina | Nicora | “In università confronto e dialettica”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. Lae le crescenti tensioni in Medioriente non hanno ripercussioni solamente in quei territori. Nei giorni scorsi, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, la consigliera dell’Ugei (Unione dei giovani ebrei d’Italia) Anna Tognotti, 22enne torinese studentessa di ingegneria gestionale al Politecnico, ha affermato: “Questaè la tragedia dei giovani inma anche qui in Italia perché non ci sentiamo più sicuri”. La giovane ha raccontato che gli episodi di ostilità subiti da alcuni studenti ebrei sono aumentati e ha sottolineato che da un sondaggio è emerso che quasi 9 persone su 10 tra i ragazzi ebrei hanno cambiato le loro abitudini: “Abbiamo dovuto rivedere la nostra vita. Ci sono studenti ebrei che hanno smesso di seguire le lezioni all’ed è un fenomeno che sta accadendo in ...