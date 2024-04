Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Bergamo. La Guerra e le crescenti tensioni in Medioriente non hanno ripercussioni solamente in quei territori. Nei giorni scorsi, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, la consigliera ... (bergamonews)

DIRETTA Israele, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 193 di conflitto guerra Israele ... (notizie)