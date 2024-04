Gudmundsson | concorrenza per l’Inter Ancora la Juventus – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Albertè l’oggetto del desiderio delper l’estate. Il problema non è solo la valutazione del Genoa, per Tuttosport anche la. C’èladi mezzo. CORSA – Laper Albertè ampia. Tottenham, Inter eseguono il calciatore del Genoa, che ha segnato 4 gol nelle ultime 5 partite. L’islandese non è un promesso sposo nerazzurro: piace ma la trattativa èda intavolare. Per questo motivo i bianconeri potrebbero inserirsi, vantando ottimi rapporti con il Genoa. Dalla cessione di De Winter fino al possibile prestito di Tiago Djalò verso il Grifone. I dirigenti della squadra ligure hanno in più interesse per Enzo Barrenechea, ora in prestito al Frosinone. Tutti questi ...