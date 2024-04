Gualtieri | cede grosso albero nel cortile della Forestale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024)(Reggio Emilia), 17 aprile 2024 – Il vento del tardo pomeriggio ha favorito il cedimento improvviso di una grossa pianta, alta oltre venti metri, ieri sera in pieno centro storico a. E’ successo in via Vittorio Emanuele, all’interno delcaserma dei carabinieri del nucleo. Nell’area esterna era presente solo quella pianta, che poco dopo le 20 è caduta su un lato, colpendo in piano il muro di cinta che separa dalannesso a una abitazione privata. Per fortuna l’assenza di persone nell’area in questione ha evitato conseguenze ben peggiori. Il muro è rimasto comunque gravemente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla per un sopralluogo, verificando che non vi erano situazioni di inagibilità ...