Gricignano di Aversa | ripreso dalla videosorveglianza mentre forza una lavanderia | arrestato

(Di mercoledì 17 aprile 2024)di. È stato identificato questa mattina dai carabinieri della locale Stazione grazie alle immagini estratte dalle telecamere di sorveglianza installate presso laself service. Il 35enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti per violenza privata, minaccia, estorsione e rapina è stato denunciato in stato di libertà poiché ritenuto responsabile del furto perpetrato nel tardo pomeriggio del 30 marzo scorso presso laautomatica di via Aldo Moro adi, nel casertano. L’uomo, così come evidenziato dai frame video acquisiti dai militari, approfittando dell’assenza di clienti nell’area lavaggio, dopo averto la cassa automatica cambiamonete con un cacciavite, si sarebbe impossessato di 300,00 ...

