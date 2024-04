Un gravissimo lutto ha colpito il mondo della moda negli ultimi minuti: Roberto Cavalli è morto Roberto Cavalli ci ha lasciato. Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che mai ... (notizie)

In queste ore, Aurora Tropea si è resa protagonista di alcuni video su Instagram che hanno lasciato di stucco i suoi follower. La donna, con fare estremamente dimesso e volto tramortito dal dolore, ... (tvpertutti)

Personaggi tv. Grave lutto per Alba Parietti , la perdita è dolorosa : “Te ne sei andato così presto” . La nota conduttrice tv Alba Parietti ogni giorno intrattiene i suoi fan sui social, dove racconta ... (tvzap)

Grave lutto per il Teatro Totò è scomparso Salvatore Liguori - Un Grave lutto ha colpito la famiglia del Teatro Totò. Dopo aver combattuto strenuamente e con serena accettazione contro una malattia difficile da debellare, ...2anews

"Se ne va un altro pezzo del mio cuore": lutto per Arianna Mihajlovic - La vedova di Sinisa Mihajlovic, Arianna, sui social ha comunicato la notizia della scomparsa del padre: i messaggi di condoglianze e il ricordo della figlia Virginia ...ilgiornale

Napoli, il Teatro Totò in lutto per la morte di Salvatore Liguori: è scomparso oggi a 37 anni - NAPOLI – Grave lutto per famiglia del Teatro Totò. Questa mattina è scomparso a soli 37 anni Salvatore Liguori, figlio del direttore artistico Gaetano Liguori e a sua volta direttore dell’Accademia ...ilmeridianonews