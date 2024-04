Grande Fratello | Federico Massaro fa chiarezza sul suo rapporto con Vittorio Menozzi | “Non siamo una coppia | basta con questa storia!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è stato uno dei protagonisti di quest’ultima edizione di. Da subito attivo sui social, l’ex gieffino ieri si è concesso ulteriore tempo da dedicare alle curiosità dei fan. In un box domande su Instagraminfatti ha risposto a chi gli ha chiesto come sta vivendo la vita quotidiana post reality: Domanda difficile, nel senso che usciti dal Gf si hanno davanti tante possibilità il punto è che ci sono possibilità finte, persone false e vere, e si deve imparare a distinguere le cose. Io e Vitto siano un po’ insituazione, stiamo bene ma abbiamo un pochino di ansia perché non sappiamo bene dove guardare. Di recenteha compiuto gli anni e a tal proposito ha ammesso di aver ricevuto gli auguri da tutti. In particolare ...