Google al lavoro su diverse utili novità per Chrome | Foto | Messaggi | Drive e Play Services

Google Gemini non solo sugli smartphone : la casa di Mountain View sta lavorando per allargare il chatbot ad altri dispositivi. L'articolo Google al lavoro per allargare Gemini al di fuori degli ... (tuttoandroid)

Dipendenti di Google arrestati in Usa dopo proteste anti Israele - Diversi dipendenti di Google sono stati arrestati negli uffici dell'azienda a New York City e Sunnyvale, in California, dopo aver organizzato sit-in per protestare contro la fornitura di tecnologie al ...ansa

Google supererà Microsoft negli investimenti sull'IA: il commento del CEO di DeepMind - La corsa verso l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI) è diventata una priorità per le principali aziende del settore. Google, attraverso la sua sussidiaria DeepMind, si vuole imporre sul mercato su ...hwupgrade

Google a pagamento Una rivoluzione che cambierà tutto - Alzi la mano chi non ha mai cercato qualcosa su Google. Notizie, numeri di telefono, informazioni su film, personaggi, viaggi. Per molti di noi Google e internet sono quasi sinonimi, il motore ...ilmessaggero