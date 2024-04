Golf | Francesco Molinari torna in campo al Puntacana

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il PGA Tour fa tappa per la nona volta nella Repubblica Dominicana dove a Punta Cana, dal 18 al 21 aprile, si disputa il CoralesChampionship. Si gioca alResort & Club, sul percorso del CoralesCourse, con la partecipazione di. Sebbene il torneo si svolga in concomitanza con l’RBC Heritage, ha comunque un buon field nel quale figurano altri due vincitori di Major, oltre a(The Open, 2018): Jason Dufner, cinque titoli compreso quello nel PGA Championship (2013), e Jimmy Walker, 417 gare sul circuito, sei allori e anche lui a segno nel PGA Championship (2016). Con loro due atleti che si sono imposti nella FedEx Cup, Bill Haas (sei vittorie in carriera) nel 2011 e Billy Horschel (sette) nel 2014. Inanche ...

