Gli Oggetti d’evasione Scatoletta e posacenere ecco le opere dei detenuti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il portacenere da branda è stato realizzato da Matteo Zufrano con un flacone del detersivo e unadi tonno. "Fumare a letto, leggendo, guardando la televisione o bevendo il caffè è come essere sdraiati sul divano di casa. O quasi. Chi se lo ricorda più com’è un divano", spiega il detenuto. Matteo ha realizzato anche un forno artigianale, "per avere la comodità del forno di casa in cella e affinare le proprie capacità. La pizza si cucina in venti minuti". Lo sbattitore elettrico, invece, è stato creato con un motore di ventilatore elettrico e forchette in plastica saldate a caldo. L’autore Salvatore Abate, spiega: "È adatto a diversi usi come montare le uova, la panna o fare una crema. Voglia di dolcezza anche dietro le sbarre". E c’è anche la grattugia di Umberto Spinelli, "noi la usiamo per grattare il formaggio, ma c’è chi pensa che sia un’arma ...