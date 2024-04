Gli antiabortisti entreranno nei consultori | così Meloni ringrazia chi l’ha sostenuta in campagna elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Glinei: cioè in quelle strutture che sono i luoghi a cui principalmente le donne si rivolgono per richiedere il certificato necessario per prenotare l’interruzione volontaria di gravidanza. Questo governo, con un vero e proprio blitz, inserendo un emendamento approvato in Commissione Bilancio all’interno del ddl per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, su cui il governo ha posto la fiducia, cerca di sradicare, a poco a poco, il diritto all’aborto. Cosa dice l’emendamento: ”Le regioni organizzano i serviziali nell’ambito della Missione 6, Componente 1, del Pnrr e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla ...