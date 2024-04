Giustizia | Procura di Firenze chiede al Csm di tutelare l’ufficio

Ieri il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato in Procura a Roma sulla questione relativa all’acquisizione di Victor Osimhen. L’audizione, avvenuta su esplicito richiesta ... (ilnapolista)

Gli aspiranti ci sono, non resta che attendere le determinazioni del Csm (commissione prima, plenum poi) per definire le ?vacanze? del palazzo di giustizia di Lecce. La corsa ... (quotidianodipuglia)

Otto anni per l'ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, e 9 per la compagna, Elisabetta Tuliani. Sono le richieste della procura di Roma per la vicenda della Casa di Montecarlo. Una vicenda ... (firenzepost)