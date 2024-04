Giulia Ottorini rompe il silenzio sul presunto flirt con Fedez | “Ho una relazione segreta | ma con nessuno di famoso”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) TikToker e creator,ilsulcongossip che, in questi giorni, sta impazzando sul web. I due sono stati fotografati insieme al Coachella Festival; dopo gli scatti pubblicati sul sito Whoopsee.it in cui i due si divertono, non da soli, si è pensato ci fosse qualcosa in più.Ottorni smentisce ilconI rumors vorrebbero, creator digitale ed ex fidanzata del rapper MamboLosco, vicina a, Dopo che i due sono stati fotografati a Los Angeles, precisamente al Coachella Festival, il gossip è impazzito. Nelle fotografie pubblicate da Whoopsee.it i due sorridono, parlano e si divertono; ma non sono da soli. ...