Giudice sportivo Un turno di stop a Salim | Ceppitelli e Collocolo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ildella Lega di Serie B, Ines Pisano, dopo le gare valide per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato, ha squalificato sei giocatori, tutti per un. Si tratta di(Brescia),(Cremonese),(Feralpisalò), Bonny (Parma), Bianco (Reggiana) e Falcinelli (Spezia). Per quanto riguarda le società ammende a Palermo (10.000 euro), Cosenza (5.000), Brescia (4.000) e Spezia (2.000). Tra i dirigenti una giornata di squalifica per Elia Legati (Feralpisalò). Intanto Claudio Ranieri è stato premiato come “allenatore Gentleman“ Serie B 2022/2023. Il riconoscimento è dedicato al ricordo di Gigi Simoni e votato dalle preferenze dei venti allenatori della Serie cadetta.