Giubileo – Sopralluogo Gualtieri-Segnalini | “Pronti per lo scavo del sottovia di Piazza Pia”  Il cantiere è arrivato al 40% dell’esecuzione complessiva

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Proseguono secondo cronoprogramma i lavori diPia. Ilpartito ad agosto 2023 sarà concluso entro l’8 dicembre 2024. Il progetto prevede il prolungamento delin Sassia per trasformare in un unico e importante percorso pedonale, l’area di Castel Sant’Angelo eSan Pietro. Si tratta di un’opera di alto valore ingegneristico che implica come fase propedeutica la demolizione e lo spostamento di due collettori fognari. Nella prima fase, infatti le lavorazioni sono state concentrate proprio su questa importante attività. Non c’è mai stata interruzione di alcun servizio per gli abitanti e tutte le fasi di lavoro sono state eseguite nei tempi. Oggi il Sindaco Robertoe l’Assessore ai Lavori pubblici Ornellahanno compiuto un ...

Sono in corso i lavori di riqualificazione e sostituzione dei sanpietrini in via dell’Ara Massima di Ercole e Clivo dei Publicii nel quartiere Aventino . Il cantiere è coordinato dal Dipartimento dei ... (italiasera)

Giubileo: Ferrante, procediamo spediti con opere, Italia sarà al centro del mondo - "Il Giubileo 2025 rappresenta un evento straordinario, che richiede il massimo impegno e la più stretta sinergia da parte delle ...agenzianova

