(Di mercoledì 17 aprile 2024) Oggi è statoildelGen 2024, ovvero ladedicata agli23 che dallo scorso anno ha cambiato denominazione. L’evento organizzato da RCS Sport andrà in scena dal 9 al 16 giugno, per un totale di otto tappe: una cronometro individuale, tre arrivi in salita, due frazioni riservate ai velocisti e due giornate su tracciato misto. Previsti 986 chilometri e 13.000 metri di dislivello. Si incomincerà con una prova contro il tempo ad Aosta. Gli snodi in montagna saranno tre: la terza tappa con il traguardo posto a PianMussa, la sesta con l’arrivo a Fosse e la settima con la conclusione a Zocca. IlGen si concluderà a Forlimpopoli. Si pedalerà esclusivamente al Nord ...

Saranno Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina le avversarie dell’Italia Under 19 nell’Europeo di categoria, in programma a Belfast il prossimo luglio. Gli azzurrini sono campioni in carica – lo ... (sportface)

Sale l'attesa per la quinta tappa del Giro d’Italia 2024 , che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024 , dopo 39 anni di assenza. Un momento sportivo significativo e attesissimo. In programma due ... (firenzepost)

Giro d’Italia Next Gen, presentato il percorso della Corsa Rosa under 23 - Oggi è stato presentato il percorso del Giro Next Gen 2024, ovvero la Corsa Rosa dedicata agli under 23 che dallo scorso anno ha cambiato denominazione. L'evento organizzato da RCS Sport andrà in scen ...oasport

Giro D'Italia: tutte - Il presidente di Rcs Mediagroup: "La Corsa Rosa è anche messaggera del Made in Italy nel mondo grazie alla sua forza mediatica". Tajani: "Il Giro vetrina d'eccezione per il nostro Paese" ...gazzetta

Vinitaly 2024, il Giro d’Italia in 10 assaggi - Fra regioni e tipologie differenti, il racconto della fiera di Verona in dieci calici. Tante le curiosità e le tendenze ...quotidiano