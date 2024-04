Girava con un pitbull | era il terrore dei negozianti | rapinatore arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Terni, 17 aprile 2024 – Era diventato ildei commercianti, anche perchécon un, ma stavolta la Polizia è riuscito ad incastrarlo. Una pattuglia in servizio di controllo mentre passava in via Capofregoso ha riconosciuto un ragazzo seduto su un marciapiede come il noto pregiudicato già colpito di recente, da divieto di dimora nel Comune di Terni e ricercato per quanto aveva commesso poco prima. Il ragazzo, un 22enne rumeno, alla vista della Volante, ha tentato un breve fuga, ma è stato subito fermato e portato in questura. Tutto ha avuto inizio quando il giovane entra in un bar di Viale Brin e, vedendo che la barista si era allontanata dal bancone, apre il registratore di cassa per prendere il contenuto: 100 euro; la ragazza però se ne accorge e tenta di fermarlo, chiamando contemporaneamente le forze ...