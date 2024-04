Ginnastica artistica | World Cup Doha 2024 | azzurri mancano finali dopo la prima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Niente da fare per gliimpegnati nelladi qualifiche dellaCup diche fa tappa a, in Qatar. Nella quarta e ultima tappa del circuito FIG di Coppa del Mondo, e a pochi giorni dagli Europei grandi attrezzi di Rimini, i rappresentanti dell’Italia, sia al maschile che al femminile, non hanno centrato nemmeno una finale di specialità, complice anche il fatto che in territorio mediorientale sono presenti alcuni dei big e delle big mondiali ancora a caccia del pass per Parigi, visto cheè l’ultima tappa qualificante. Al maschile i principali rimpianti sono per Salvatore Maresca, nono negli anelli e dunque primo degli esclusi nonché riserva.14.166 punti per l’azzurro, a meno di ...