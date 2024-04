Ginnastica artistica | Maresca e Maggio fuori dalle finali in Coppa del Mondo Tutti gli azzurri out a Doha

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A(Qatar) è incominciata l’ultima tappa delladel2024 di, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Ricordiamo che l’evento assegnerà anche alcuni pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ma il discorso non riguarda l’Italia, visto che il Bel Paese è già qualificato ai Giochi con entrambe le squadre (cinque uomini e cinque donne). La prima giornata in Medio Oriente non è stata brillante per gli, visto che nessuno è riuscito a rientrare tra i migliori otto e a qualificarsi alledi Specialità. Salvatoreera reduce dal terzo posto agli anelli a Il Cairo, ma il campano non ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo al castello. Il nostro portacolori, già ...