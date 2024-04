Giardini del Porcinai | la preoccupazione dei commercianti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Sale laper l'escalation di episodi di cronaca che si ripetono nella zona deidel. Confcommercio e Confesercenti hanno scritto al Prefetto Maddalena De Luca e al sindaco Alessandro Ghinelli per chiedere un nuovo incontro e valutare come arginare una situazione sempre più preoccupante. “Da alcune settimane” dichiarano il direttore di Confesercenti Arezzo Valeria Alvisi e il direttore aggiunto di Confcommercio per le province di Firenze-Arezzo Catiuscia Fei “abbiamo raccolto le segnalazioni deidella zona deidel, dove da tempo c'è una diffusa percezione di insicurezza e scarso decoro. Sulle problematiche dell’area c'è stato un confronto diretto con le istituzioni e aspettiamo che l'avvio dei lavori ...