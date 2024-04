Gianni Petrucci dimesso dall’ospedale | “Grazie a tutti | vissuto giorni duri”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il presidente della Federbasket, nonché vicepresidente della Salernitana,, è statoSan Camillo di Roma, dove è stato ricoverato in seguito a un grave incidente automobilistico. Il dirigente sportivo di lungo corso è stato ricoverato per alcuniin terapia intensiva e le sue condizioni avevano allarmato, per fortuna adesso potrà tornare a casa dove osserverà alcunidi convalescenza. Queste le parole di: “Dopo le mie dimissioni dal San Camillo di Roma, desidero davvero ringraziare tutto il personale che mi ha prestato soccorso e cure in questidifficili. A partire dalla tempestività con cui sono intervenuti i soccorritori che mi hanno elitrasportato all’Ospedale. ...