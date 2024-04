Gianmaria Antinolfi tentato e sedotto da Elena Morali | Federica spia tutto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le Iene hanno fatto un nuovo scherzo/esperimento, questa volta coinvolgendo alcune coppie celebri, tra cui Nicole Pallado e il fidanzato,Calemme, la personal trainer Danila Cattani e il super lottatore Paolo Zorzi. “Honey Trapper sono delle ragazze provocanti che spopolano in America. Sono delle ragazze esca che le fidanzate pagano per provarci con i loro compagni e scoprire gli eventuali tradimenti. Abbiamo fatto un esperimento con tre coppie di famosi per vedere se i tre uomini coinvolti cederanno o meno alle tentatrici. Le fidanzate invece seguiranno dalla regia vedendociò che accade”.e la reazione alle tentazioni. A tentarec’ha pensato una nota ex Pupa, ...