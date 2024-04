Giani a New York ricorda Giovanni da Verrazzano | “Fu lui a capire che si trovava in un nuovo mondo”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) New, 17 aprile 2024 – NelDay il presidente della Regione Toscana Eugeniopunta sul ricordo del grande navigatore toscano nato e vissuto fra Firenze e la tenuta deia Greve. Lo fa a New, deponendo dei fiori ai piedi del monumento a lui dedicato e commemorandolo con il sindaco Eric Leroy Adams. "Cinquecento anni fa oggi, era il 17 aprile 1524, il navigatore fiorentino fu il primo esploratore ad entrare nella baia che poi vide la costruzione della città di New. Lo fece mentre stava navigando, per conto del Re di Francia sul veliero Dauphine, lungo le coste orientali degli attuali Stati Uniti d'America", ha detto il presidente. "Nel suo diarioquel giorno scrisse 'Un sito gradevole, situato ...

