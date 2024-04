GialappaShow | stasera in tv | anticipazioni | comici e ospiti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Superato brillantemente il debutto della terza edizione, va in onda oggi, 17 aprile su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, dalle 21.30, la seconda puntata del 2024 di "", il programma della Gialappa's Band condotto dal Mago Forest, affiancato questa sera da Ilenia Pastorelli. Gli, i...

Al via oggi, 10 aprile 2024, su Tv8 e in simulcast su Sky Uno, dalle 21.30, la terza edizione di " GialappaShow ", il programma della Gialappa's Band condotto dal Mago Forest. Le conferme sono tante ... (today)

Forte e Chiara, Gialappa’s Show o Sapori e dissapori La tv del 17 aprile - Per la prima serata in tv, mercoledì 17 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Forte e Chiara”. Dagli studi Fabrizio Frizzi in Roma, uno show in cui Chiara Francini parla della vita che appartiene ...bergamonews

Da Ilenia Pastorelli a Tony Hadley: cast, ospiti e anticipazioni della seconda puntata di GialappaShow - Co-conduttrice, ospiti, cast, comici e anticipazioni della seconda puntata di GialappaShow: su TV8 e Sky, oggi 17 aprile 2024.style.corriere

