Gestione dei rifiuti industriali | algoritmo monitora emissioni CO2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - In un contesto normativo europeo sempre più orientato alla sostenibilità, Omnisyst, azienda partecipata in maggioranza da Algebris Green Transition Fund e leader nellacircolare dei, introduce il primocertificato in Italia per lacarbon neutral dei. L'annuncio è stato fatto durante un evento digitale organizzato con Confindustria, che ha visto la partecipazione di leader imprenditoriali da tutto il territorio nazionale. "Con l'evoluzione delle normative europee, è imperativo per le aziende anticipare e adattarsi rapidamente - ha spiegato Chicco Testa, presidente del Consiglio di Amministrazione di Omnisyst - Il nuovorappresenta un passo ...