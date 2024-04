(Di mercoledì 17 aprile 2024) Neppure il tempo di archiviare il bel pareggio di lunedì sera in cassaFiorentina che per ilè già tempo di pensare al prossimo...

Alle 18:30 di oggi , lunedì 15 aprile Fiorentina e Genoa scenderanno in campo in occasione del posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita sarà trasmessa in diretta ... (sportface)

Genoa, tre osservati speciali in vista della Lazio - Neppure il tempo di archiviare il bel pareggio di lunedì sera in cassa della Fiorentina che per il Genoa è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato..calciomercato

A Firenze tante luci e qualche ombra per il Genoa - Pierluigi Gambino commenta Fiorentina-Genoa 1-1: il Grifo ha giocato alla pari contro una squadra teoricamente più forte ...liguriasport

Genoa attento, anche il Torino su Gilardino - Il Torino potrebbe muoversi anche se per il momento Gilardino non sarebbe la prima scelta, i piemontesi infatti avrebbero individuato in Palladino l'uomo giusto per la panchina. Così la sfida tra ex ...genovatoday