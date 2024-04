Genoa | non solo Fiorentina e Monza Spunta una nuova pretendente per Gilardino

NAZIONE, Salvate il soldato Parisi: errori e sfortuna - La Nazione torna sulla situazione Fabiano Parisi: protagonista in negativo in Fiorentina-Genoa col rigore causato per fallo su Ekuban, non è la prima volta che l'ex Empoli si macchia di ...firenzeviola

Sampdoria e Genoa: 13 milioni per comprare il Ferraris. Poi la ristrutturazione - Per comprare il Luigi Ferraris a Sampdoria e Genoa possono bastare 13 milioni: da aggiungere ai circa 80 della ristrutturazione La volontà di Sampdoria e G ...clubdoria46

Repubblica Genova – E’ un Grifone da trasferta ora l’obiettivo è Marassi - Fuori casa il Grifone ha conquistato 18 punti: occorre tornare alla vittoria al Ferraris, dove manca dalla gara con l'Udinese del 24 febbraio ...pianetagenoa1893