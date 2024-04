Genoa | nome a sorpresa per il dopo Gilardino | ecco il sostituto

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Albertoè tra i tecnici ambiti di Serie A. Il tecnico delpotrebbe lasciare il capoluogo ligure al termine di questa stagione Ilsta vivendo un anno tranquillo, senza mai rischiare seriamente la retrocessione. Il merito di questa annata fin qui disputata in maniera ottimale va anche dato, se non per la

La posizione di Walter Mazzarri non è più così solida, ci sono insistenti voci sul possibile nuovo allenatore del Napoli in caso di risultato negativo con il Genoa . La stagione del Napoli continua ... (spazionapoli)

Lazio, individuato l’erede di Ciro Immobile: il nome in cima alla lista dei desideri - La Lazio starebbe già cercando un sostituto nel caso in cui Immobile decida di lasciare il club biancoceleste: il nome in cima alla lista ...sportnews.eu

Genoa-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario - La Lazio torna a giocare nel venerdì di Serie A nella trentatreesima giornata e lo farà contro il Genoa. Dopo aver vinto 4-1 contro la Salernitana il 12 aprile, i biancocelesti ...ilmessaggero

Calciomercato Genoa: Gudmundsson in partenza, doppio colpo per sostituirlo - Il Genoa nel calciomercato estivo potrebbe perdere il suo top player Gudmundsson, ecco i due nomi in entrata per sostituirlo.news.superscommesse