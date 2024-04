Genoa-Lazio venerdì 19 aprile 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A Marassi arriva unain una situazione paradossale con i biancocelesti che hanno ritrovato vittoria e gol battendo 4-1 la Salernitana con la doppietta di Felipe Anderson ma non hanno potuto evitare la contestazione del proprio pubblico ancora scottato dalle sconfitte contro Juve e Roma e lo spogliatoio sembra essere scoppiato, con la richiesta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le Probabili formazioni di Genoa-Lazio , match della trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 19 aprile nella cornice dello stadio Ferraris, dove ... (sportface)

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Le ambizioni europee dei biancocelesti dovranno misurarsi con la volontà dei rossoblù di conquistare la ... (sport.periodicodaily)

Neppure il tempo di archiviare il bel pareggio di lunedì sera in cassa della Fiorentina che per il Genoa è già tempo di pensare al prossimo... (calciomercato)

Serie A, le designazioni arbitrali della 33°: Cagliari-Juve a Piccinini - Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni della trentatreesima giornata di campionato.juvenews.eu

Genoa-Lazio, la designazione arbitrale e i precedenti - Per la 33ª giornata di Serie A TIM, il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo è stato scelto come arbitro per la ...laziopress

SECOLO XIX, Genoa: rinnovo Gilardino è ancora rebus - Il quotidiano 'Il Secolo XIX' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra il Genoa e Alberto Gilardino per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. E spiega ...firenzeviola