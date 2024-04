Gazzetta | David-Napoli | l’attaccante del Lile vuole solo gli azzurri Ecco quanto guadagnerà

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Jonathanha accettato l’offerta del: contratto di 5 anni a 3 milioni di euro netti a stagione, triplicando il suo attuale ingaggio. Jonathanha dato il suo assenso per trasferirsi alnella prossima stagione. Secondoriportato dalladello Sport, il bomber canadese avrebbe accettato i termini dell’offerta pluriennale degli: Ingaggio Triplicato Attualmentepercepisce un ingaggio da 1 milione di euro l’anno al Lille. Ilsarebbe pronto a triplicare questa cifra, assicurandogli 3 milioni di euro netti a stagione. Un Quinquennale per l’Erede di Osimhen La proposta accettata dalclasse 2000 prevede un ...

De Laurentiis si sbrighi per il centravanti : per David servono 50 milioni . Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. David è l’attaccante canadese del Lille. Scrive la Gazza: David è ... (ilnapolista)

Manna già lavora per il Napoli , incontra David che ha accettato i tre milioni d’ingaggio . Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano. I presupposti per l’acquisto di David ci sono ... (ilnapolista)

Gazzetta - C'è il sì di David al Napoli: ha scelto gli azzurri a prescindere dall'Europa, le cifre - Jonathan David ha detto sì al Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'attaccante del Lille ha dato piena e totale disponibilità al trasferimento in maglia azzurra per ...msn

Via al dopo Osimhen. Incontro tra il ds Manna e gli agenti del giocatore. Accordo per 3 milioni di ingaggio - L’erede è stato designato. Lo suggerisce il passato, per modalità e profilo. Il Napoli ha sciolto tutte le riserve e ha deciso di iniziare una trattativa con il Lilla per Jonathan David. Classe 2000, ...gazzetta

Gazzetta - Nome nuovo in mediana: piace il 23enne Prass dello Sturm Graz - Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: è Alexander Prass il nuovo obiettivo oltre a Sudakov. Ha 23 anni, gioca nello Sturm Graz, rispetto all'ucraino costa decisamente meno, circa ...tuttonapoli