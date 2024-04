Gaza | Israele bombarda il campo profughi di Al-Maghazi | almeno 13 morti | tra loro anche bambini

“C’è un po’ la tendenza a focalizzare l’attenzione su Netanyahu e sui politici di estrema destra del suo governo, ovviamente tutti estremamente nocivi. Ma non dobbiamo dimenticare che la popolazione ... (ilfattoquotidiano)

Milano, 15 aprile 2024 – "Il rettorato della Statale è occupato. E lo sarà a oltranza": ad annunciare il blitz in via Festa del Perdono - che fa seguito alle occupazioni-lampo in Bicocca e ... (ilgiorno)