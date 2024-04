Gasperini | “Noi siamo dentro tre competizioni | gli altri hanno più tempo libero per parlare dell’Atalanta”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Bergamo. “La difficoltà è affrontare il Liverpool, che è una grande squadra e lo sappiamo. Giovedì scorso erano primi e imbattuti e per noi sono sempre la stessa squadra anche se abbiamo vinto all’andata. Domani si riparte da 0-0, la nostra capacità dovrà essere quella di non pensare al risultato e concentrarci solo sulla gara di domani”. Gian Pierocarica l’ambiente in conferenza stampa alla vigilia della super sfidacontro il Liverpool, in programma giovedì (18 aprile) alle 21 al Gewiss Stadium. Atalanta-Liverpool,in conferenza stampa Si riparte dallo 0-3 dell’andata, ma azzerando tutto: “Non è tanto una questione di sorprese tattiche, quelle ci sono sempre: anche se avessimo perso di misura avremmo comunque avuto la sensazione di poterci giocare la qualificazione. Noi in questa competizione non ...

