Gasperini | «Koopmeiners | senza coppe altre squadre hanno poco da fare» Alla Juve fischiano le orecchie?

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Le parole del tecnico riportate da Tmw.: «Dobbiamo pensare che il Liverpool sia una squadra battibile» «La difficoltà la conosciamo, per noi resta sempre quella squadra nonostante abbiamo vinto l’andata, domani si riparte da zero a zero, la nostra capacità dovrà essere quello di non pensare al risultato dell’andata, dovrà essere il nostro obiettivo». Che Liverpool si aspetta: «Ha la sua identità, ben precisa. Mi aspetto il miglior Liverpool possibile, con una squadra che verrà qui a giocarsi tutte le sue chance, noi dovremouna grande partita perrisultato. Siamo contenti di giocare davanti al nostro ...