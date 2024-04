Gasperini | «Io successore di Klopp? Accostamenti che fanno piacere | ma ora serve concentraizione»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Gian PieroGian Piero, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match contro il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Che Liverpool si aspetta: «Ha la sua identità, ben precisa. Mi aspetto il miglior Liverpool possibile, con una squadra che verrà qui a giocarsi tutte le sue chance, noi dovremo fare una grande partita per fare risultato. Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico una partita di questo valore, finalmente con lo stadio che sta prendendo forma. Sappiamo che sarà una delle partite più importanti della storia, se non la più importante, ma queste sono cose che si dicono alla vigilia, poi arriva il momento in cui dovremo saperci isolare, dobbiamo sapere che poi il risultato è quello che conta. Vogliamo continuare, sicuramente è ...