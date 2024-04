Gasparri | “Nessuna lite o battibecco tra Lotito e Galliani”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizioè intervenuto in merito alle voci di una presuntache sarebbe andata in scena durante la proiezione del film “C’è anche domani” sulla vita di Ennio Doris: “Apprendo da notizie di stampa di una ricostruzione assolutamente fantasiosa di un’ipotetica discussione tra i senatori Claudioe Adrianoche mi onoro di avere tra gli esponenti più rappresentativi del gruppo di Forza Italia al Senato, che ho il privilegio di presiedere. Le cronache che leggo non rispondono assolutamente al vero e non c’è statae nessun“., dunque, tra il numero uno della Lazio, Claudio, e l’ad del Monza Adriano ...

